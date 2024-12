Il Comune di Fiumicino piange la scomparsa di Alessandra Colonna

Baccini: “Ricordiamo con affetto e gratitudine tutto ciò che ha fatto per Fiumicino”

Con grande tristezza, il Comune di Fiumicino piange la scomparsa di Alessandra Colonna, ex assessore alle Politiche Sociali e ai Diritti degli Animali e presidente della Leg.Arco locale, venuta a mancare nella notte all’età di 68 anni.

Figura di riferimento per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, ha dedicato la sua vita a numerosi progetti e battaglie per l’inclusione sociale, l’accessibilità e la dignità dei più vulnerabili. Con il suo impegno quotidiano, Alessandra Colonna ha ricoperto ruoli di grande responsabilità anche a livello regionale, come vice presidente della FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap, rappresentante della Leg.Arco presso la Consulta per l’Handicap della Regione Lazio, membro del Direttivo della Lega Arcobaleno Contro le Barriere.

“Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alla famiglia e agli amici di Alessandra, ricordando con affetto e gratitudine tutto ciò che ha fatto per Fiumicino e per chi aveva bisogno di una voce” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini

(foto dal web)