Il Circolo Velico Fiumicino vara i primi impegni per la nuova stagione

Si inizia a settembre con il kite-boarding allo stabilimento Rambla di Maccarese e poi la regata per il trofeo Alberto Incarbona

di Umberto Serenelli

Riaccenderà i motori a settembre l’attività del Circolo Velico Fiumicino che ha varato i primi impegni legati alle attività in mare. Il 7 e l’8 settembre sono infatti previste le regate nazionali di kite-boarding e wing-foil che si svolgeranno allo stabilimento balneare Rambla di Maccarese.

“Questo appuntamento sta riscuotendo, con il passare degli anni, una grossa partecipazione di appassionati provenienti da tutt’Italia – precisa Massimo Pettirossi, direttore sportivo del Circolo – Il 28 e 29 settembre verrà proposta la XIXma edizione del trofeo Alberto Incarbona-Città di Fiumicino. L’evento si disputerà davanti alle acque di mare antistanti il litorale di Ostia e di fatto aprirà la stagione invernale dell’attività collegata alle regate”.

Il 27 ottobre prenderà invece il via Campionato invernale di Roma che prevede le classiche nove giornate di regate per un totale di almeno 15 prove. Questo per consentire agli skipper di scartare le prestazioni meno performanti ai fini del punteggio finale.

“La formula della precedente edizione che prevedeva appunto le sfide sul percorso a ‘bastone’ delle barche a vela iscritte alle categorie Regata, Crociera, Mini-altura e Vele bianche ha riscosso la simpatia degli armatori – conclude Pettirossi – Per cui anche il prossimo appuntamento ricalcherà le orme della 43ma edizione. L’obiettivo del Circolo è quello di superare la cifra degli 80 equipaggi che hanno dato vita al precedete Campionato la cui caratteristica è di essere uno dei più numeri a livello italiano”.

Dopo il successo registrato gli anni passati ad ottobre riprenderanno anche i corsi di vela aperti a 40 studenti della scuola media “Cristoforo Colombo”.