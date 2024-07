Guasto elettrico: installazione di generatori provvisori per le case Ater di Fiumicino

Caroccia: “Siamo in costante contatto con i vertici Enel di Civitavecchia per monitorare gli sviluppi della situazione”

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che le case Ater situate nel quadrante di Via Porto di Claudio, Via delle Ombrine, Via Foce Micina e l’intera area circostante sono, da questa notte, senza energia elettrica. L’Assessore all’Edilizia, Trasporti e Ater, Angelo Caroccia, ha comunicato che la situazione è di estrema gravità a causa di cavi interrati dislocati su un’area vasta, rendendo difficile una rapida individuazione del guasto.

“Siamo in costante contatto con i vertici di Enel Civitavecchia per monitorare gli sviluppi della situazione – ha dichiarato l’Assessore Caroccia – Nonostante le difficoltà tecniche, gli operatori stanno lavorando energicamente per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Data la criticità della situazione ed il numero elevato di persone coinvolte, soprattutto in questo periodo di caldo afoso, Enel ha deciso di intervenire con ulteriori squadre e di installare un gruppo elettrogeno provvisorio per ristabilire temporaneamente l’energia elettrica”.

Questa mattina le operazioni di scavo per la riparazione definitiva del guasto, al fine di garantire una soluzione completa e duratura.