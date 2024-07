Grazie Gino Becchetti per tuo impegno nello sport e nel campo dell’informazione

Ci lascia una leggenda e il fondatore di Tele Radio Fiumicino: un vero pioniere dell’emittenza locale

di Umberto Serenelli

Ci ha lasciato il pioniere dell’emittenza radio-televisiva di Fiumicino. Stiamo parlando del grande Gino Becchetti, un uomo con una marcia in più ma soprattutto un grande sportivo e un super tifoso del Fiumicino calcio degli anni passati.

L’amore per l’informazione legata a quella per il club rossoblù è stato tanto e tale che ha scavalcato numerosi ostacoli in un periodo in cui fare radio e tv era abbastanza complesso e soprattutto molto costoso. Eppure Gino ha superato anche questo scoglio e ora lo ricordo nel suo “studio” sopraelevato, all’ingresso degli spogliatoi dello stadio “Pietro Desideri” (vedi foto), a fare radiocronache e interviste quando in campo c’era il Fiumicino dei tempi d’oro che militava in serie D.

Successivamente Radio Fiumicino è diventata anche tele e questo salto di qualità ha visto Gino in prima linea con la telecamera in spalle pronto a riprendere prima le azioni salienti delle partite e poi gli interi match della squadra del cuore.

Non parliamo dell’accelerazione imposta alla sua attività con la determinante posa del traliccio negli studi di via delle Gomene. In sintesi Becchetti ha scritto tante pagine del virtuale libro che narra la storia di Fiumicino. Perdiamo un amico ma soprattutto un personaggio che ha fatto tanto per lo sviluppo sportivo e anche sociale della Città di Fiumicino.

Vorrei concludere questo ricordo di un signore dell’informazione riportando le due righe sottratte ai social e scritte da una sua creatura nel senso che ha iniziato a fare lo speaker negli studi di Radio Fiumicino. Stiamo parlando di Massimiliano Cannalire: “Grazie Gino Becchetti, sei stato l’inventore delle cronache del calcio dilettanti e ora riposa in pace. Tutto il nostro sport e il settore radio, televisione e web piangono la tua scomparsa. Gino sei stato un uomo che alla società Fiumicino ha donato tutto quello che aveva di più prezioso: amore, tempo e senso di appartenenza, ai giorni nostri merce rara. Hai avvicinato al Desideri tantissimi ragazzi che ancora oggi portano avanti quei valori e sentimenti. Indimenticabile anche il tuo operato di trasmissione e propagazione per mezzo di Tele Radio Fiumicino. Ci lascia dunque un pezzo di storia, una leggenda di Fiumicino e del Fiumicino“.