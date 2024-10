Grave episodio di furto e vandalismo all’ASD Atletica Villa Guglielmi

Il secondo episodio che l’associazione subisce nel giro di poche settimane

Questa notte l’ASD Atletica Villa Guglielmi è stata vittima di un grave episodio di furto e vandalismo presso la palestra Happy Sport, adiacente al campo sportivo Cetorelli. Portate via attrezzature destinate alla pesistica giovanile, tra cui pesi e tappetini, devastato la segreteria rubando computer e altri materiali, e, in un atto di spregevole disprezzo, hanno versato candeggina sul pavimento della palestra e vandalizzato ulteriori attrezzature, inclusi gli strumenti fonici.

Non si tratta purtroppo del primo attacco: questo è il secondo episodio di furto e vandalismo che l’associazione subisce nel giro di poche settimane, provocando danni ingenti che colpiscono una realtà sportiva fondamentale per i giovani e le famiglie del territorio. Inoltre, i vandali hanno danneggiato il tendone esterno della palestra nel tentativo di entrare.

Il presidente Ludovico Nerli Ballati, a nome dell’ASD Atletica Villa Guglielmi, ha dichiarato: “Siamo profondamente amareggiati per l’ennesimo attacco subito. Questi atti vandalici non solo causano danni economici significativi, ma sono un vero e proprio schiaffo a una comunità che si impegna ogni giorno per offrire uno spazio sicuro e formativo ai nostri giovani. Chiediamo alle istituzioni e alla comunità di esserci vicini in questo momento difficile. Nonostante tutto, non ci arrendiamo e non lo faremo mai. Andiamo avanti per i ragazzi che si allenano nella nostra palestra e per tutti gli iscritti ai nostri corsi di ginnastica.

Nonostante il grave danno subito, l’ASD Atletica Villa Guglielmi conferma che domani le lezioni di ginnastica posturale riprenderanno regolarmente. La palestra continuerà a essere uno spazio dedicato all’allenamento e allo sport.

“Per il futuro – prosegue il presidente Ballati – prenderemo tutte le misure necessarie per proteggere la nostra sede, con l’installazione di telecamere e sistemi di allarme. Non lasceremo che questi atti di vandalismo ci fermino. La nostra missione è garantire lo sport e un ambiente sano e lo faremo, con ancora più determinazione.”