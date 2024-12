Grande successo per la “Raccolta Alimentare” organizzata dal Circolo PD di Maccarese

Zorzi e Magionesi: “Questo dimostra che la solidarietà è un valore radicato nel nostro territorio. Grazie a tutti i donatori”

“Concludere con successo la raccolta alimentare al Circolo PD di Maccarese è motivo di grande orgoglio e profonda gratitudine. Grazie alla tanta partecipazione generosa di cittadini e imprese, i beni raccolti, tra cui più di 80 panettoni, sono stati donati alle Caritas di Fregene, Passoscuro e Palidoro, un’organizzazione che rappresenta un pilastro fondamentale per chi vive situazioni di fragilità” dichiarano Fabio Zorzi, consigliere comunale del Partito Democratico, e Luana Magionesi, segretaria del circolo PD di Maccarese, in una nota congiunta.

“In un’epoca di crescenti disuguaglianze – proseguono – iniziative come questa non sono solo atti di solidarietà, ma veri e propri momenti di costruzione comunitaria. Come scrive Bell Hooks, ‘la comunità non si costruisce solo condividendo lo spazio, ma condividendo valori, impegno e responsabilità reciproca’. È proprio questo il significato più profondo di una raccolta alimentare: non è solo redistribuire risorse, ma dimostrare che nessuno deve essere lasciato indietro”.

“La redistribuzione non è solo un gesto di carità, ma un atto di giustizia sociale – rimarcano – In un momento in cui molte famiglie affrontano difficoltà crescenti, è nostro dovere, come comunità, assicurarci che ognuno abbia accesso a beni essenziali come il cibo. Questo rafforza non solo chi riceve, ma anche chi dona: ci ricorda che siamo legati gli uni agli altri in un destino comune”.

“Vogliamo ringraziare ogni cittadino e ogni impresa che ha contribuito, mostrando che la solidarietà è un valore radicato nel nostro territorio. Quando un quartiere si unisce per sostenere i più fragili, si costruisce qualcosa di più grande: una comunità che si prende cura di sé stessa. Cogliamo questo successo per invitare tutti a continuare su questa strada, partecipando ad altre iniziative solidali e contribuendo a creare una rete di supporto che renda il nostro territorio più giusto e più umano. Come comunità, abbiamo il potere di fare la differenza, insieme” concludono Fabio Zorzi e Luana Magionesi