Granaretto, portato in commissione il progetto del polo natatorio

Feola: “Una grande opera che aumenta il contributo sportivo nella parte nord del territorio”

Questa mattina è stata portata, da parte dei tecnici, ai tavoli della commissione lavori pubblici, il progetto riguardante il polo natatorio nella località di Granaretto, un importante progetto sportivo per tutta la parte nord del nostro territorio” dichiara Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici.

“Il cantiere è stato aperto nei primi giorni di ottobre – prosegue – con inizio di predisposizione dell’area e prevede un costo complessivo circa 4 milioni di euro, 1.5 milioni fondi dal bando “sport e inclusione sociale” legato al Pnrr e 2.2 milioni di mutuo”.

“Nella commissione – spiega Feola – sono state esposte anche le parti tecniche relative alle modifiche disposte per la parte dei servizi interni e nelle modifiche del progetto strutturale e per l’adeguamento dei prezzi per l’approvazione del tariffario aggiornato. Sono state approfondite indagini idrogeologiche che hanno visto una modifica delle fondazioni e della tipologia dei pali di fondazione. Prevede una piscina per le attività natatorie di 16,25 x 25 metri con altezza minima di 140 e massima di 180, la struttura sarà anche dotata di una palestra interna per gli atleti, un’area ristoro, un’area di primo soccorso, uffici e ovviamente servizi igienici e spogliatoi”.

“La commissione appena possibile proseguirà con un sopralluogo, nel quale i commissari potranno visualizzare l’area di cantiere e seguirà un costante monitoraggio di avanzamento lavori, affinché questa importante opera possa dare alla parte nord del territorio il polo sportivo che tutti attendono da tempo” conclude il presidente della commissione lavori pubblici, Roberto Feola