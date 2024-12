Giovedì 12 dicembre, lavori in corso su Via dell’Idrovore e riapertura del Ponte di Via Gemignano Montanari

Gli interventi di rifacimento stradale si protrarranno per tutta la giornata Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che domani, giovedì 12 dicembre, partiranno i lavori di messa in sicurezza della carreggiata su Via dell’Idrovore in corrispondenza di Ponte Ceci e che si protrarranno per tutta la giornata. Gli interventi prevedono il rifacimento della strada e l’eliminazione di uno scalino, in attesa del futuro spostamento del tracciato stradale. Contestualmente, sarà riaperto al traffico veicolare il Ponte di Via Gemignano Montanari. Prima della riapertura, prevista nel pomeriggio, verranno completati i lavori di installazione del guardrail.