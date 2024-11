“Giornata della cura dell’Albero”, a Fregene piantumati 15 nuovi pini di Aleppo

L’iniziativa ha coinvolto circa 150 ragazzi dell’Istituto Baffi

di Dario Nottola

Quindici nuovi pini di Aleppo sono stati piantumati questa mattina a Fregene, dislocati nelle aiuole in via Portovenere, in via Cesenatico e in via Fiorenzuola di Focara. L’iniziativa è stata al centro della “Giornata della cura dell’albero“. Patrocinata dal Comune di Fiumicino, ha visto coinvolti, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Stefano Costa, circa 150 alunni dell’IIS Paolo Baffi che hanno avuto la possibilità di assistere ad una lezione teorica, tenuta dai Carabinieri forestali, sulle tematiche ambientali.

“La Giornata dedicata alla natura ha rappresentato un’occasione importante per sensibilizzare i giovani e la comunità sul valore degli alberi e della cura dell’ambiente – ha dichiarato il vice sindaco, Giovanna Onorati – Un’ iniziativa che contribuisce al miglioramento del verde urbano, ma anche un momento educativo per trasmettere ai ragazzi l’importanza della tutela del nostro patrimonio naturale. Ringraziamo i Carabinieri Forestali per il prezioso contributo e tutte le persone coinvolte in questa giornata dedicata al futuro del nostro territorio”.

“Una giornata importante e ricca di significato, che ha visto coinvolti circa 150 ragazzi dell’Istituto Paolo Baffi sull’ importante tematica dell’ambiente e della sua salvaguardia – ha sottolineato l’Incaricato alle Politiche Giovanili, Tommaso Campennì – Tanti i temi toccati, dalla cultura alla legalità passando per i valori del verde ed il suo contributo alla vita quotidiana, abbinato ad alcuni momenti di silenzio e concentrazione che ci hanno accompagnato durante la manifestazione. La mattinata si è svolta in due fasi, la prima parte negli spazi esterni dell’oratorio, dove i rappresentanti dei Carabinieri forestali hanno parlato con i ragazzi per circa un’ora; nella seconda parte invece sono stati piantati 15 pini d’Aleppo donati dagli stessi Carabinieri forestali in tre punti diversi di Fregene. Un segnale forte e deciso di rinascita, che vede coinvolti i giovani in prima linea a fianco delle Istituzioni con l’obiettivo unico di tutelare il nostro ambiente nell’ interesse di tutti”.