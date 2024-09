Gian Calogero Cuntrera, dopo il tragico incidente sul lavoro in aeroporto, ha lottato ma non ce l’ha fatta

Il messaggio di cordoglio del Sindaco Mario Baccini: “E’ una tragedia inaccettabile che tocca profondamente l’intera comunità”

Ha lottato, ma non ce l’ha fatta. Gian Calogero Cuntrera, 61 anni, l’operaio colpito lo scorso 12 settembre, da un tubo di ferro, mentre lavorava all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, deceduto, nell’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in codice rosso subito dopo l’incidente.

Dal Sindaco, Mario Baccini, il più profondo cordoglio per la sua scomparsa “A nome dell’Amministrazione Comunale, desidero esprimere le più sentite condoglianze ai familiari di Gian Calogero Cuntrera ed a tutti i suoi colleghi, colpiti da questo devastante lutto. La perdita di una vita sul luogo di lavoro è una tragedia inaccettabile che tocca profondamente l’intera comunità. Restiamo a disposizione per offrire tutto il supporto necessario ed attendiamo gli esiti delle indagini per comprendere appieno la dinamica dei fatti”.