Gestione emergenze, l’appello dell’ANVVFC di Fiumicino

“L’attenzione e la collaborazione dei cittadini è sempre fondamentale”

di Fernanda De Nitto

Con l’intensificarsi della stagione estiva e del gran caldo è purtroppo in costante aumento il rischio incendi e l’acuirsi di alcune condizioni climatiche estreme, come quella accaduta ieri, dove il violento vento della mattinata ha provocato anche la caduta di alcuni alberi sul territorio, fortunatamente senza alcun danno per persone e cose.

Per la gestione di tali emergenze, sono chiamati ad intervenire, a supporto dei Vigili del Fuoco e delle altre forze dell’ordine, i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, insieme con le altre organizzazioni dedicate al soccorso, facenti parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Consiglio dei Ministri e del coordinamento comunale per il territorio di Fiumicino.

Con l’intensificarsi delle situazioni di emergenza per i volontari incaricati ad intervenire si rende necessario agire in tempi brevi e con particolare attenzione, al fine garantire l’incolumità delle persone e la tutela di luoghi, manufatti e aree verdi. Ciò è possibile soprattutto grazie alla collaborazione della cittadinanza nell’agire con reciprocità di intenti e soprattutto rispetto per tutti coloro che prontamente cercano di fornire il loro supporto professionale per scongiurare eventuali situazioni di pericolo.

Nel fare questo è fondamentale garantire attenzione e responsabilità verso gli operatori, anche nell’agevolare l’attività dei mezzi di pronto intervento e soccorso che su strada hanno necessità di limitare i tempi di circolazione, con lo scopo di intervenire nel più breve tempo possibile.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino in questi ultimi tempi è particolarmente impegnata nella gestione degli incendi boschivi e di interfaccia, vale a dire quei roghi che a prescindere dalla vegetazione interessata, riguardano quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche, aree naturali o vegetazione combustibile è molto stretta. Anche in questo caso l’attenzione e la collaborazione dei cittadini è sempre fondamentale, primariamente nell’evitare situazioni che possano provocare eventuali incendi, soprattutto a ridosso di centri abitati, e successivamente nel segnalare prontamente eventuali pericoli.

La cooperazione tra cittadini e personale impiegato nei servizi di soccorso e sicurezza per tutti i volontari rimane una priorità e una necessità di responsabilità, che possa coinvolgere tutti nell’essere consapevoli dei rischi e dei pericoli, attenzionando ed agevolando gli operatori, presenti sulle strade e sui luoghi di intervento, con coscienza e reciproco rispetto.