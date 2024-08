Fregene, ripulito il parcheggio multipiano di via Cervia

Feola: “Ora possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto”

“Ripristinato il decoro nel parcheggio multipiano di via Cervia a Fregene: una criticità che ha finalmente trovato risoluzione – lo annuncia il presidente della Commissione lavori pubblici Roberto Feola – Vittima dell’inciviltà di quanti, senza un minimo di coscienza, sporcano la nostra città, il parcheggio multipiano ora è pulito e auspichiamo resti così“.

“La questione – prosegue – era stata portata all’attenzione con il sopralluogo, effettuato mesi fa con la Commissione lavori pubblici, i tecnici e l’esponente provinciale di FdI Massimiliano Graux. Ringrazio gli uffici che hanno processato poi la richiesta e resa possibile e gli operatori coinvolti nella pulizia”.

“Ora possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Purtroppo, discariche a cielo aperto o, in questo caso, all’interno di una struttura, non sono una novità sul nostro territorio. Ma il lavoro dell’Amministrazione ha preso la giusta direzione per rendere la città più pulita” conclude Roberto Feola