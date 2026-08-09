Fregene, oltre 200 persone al sit-in nella Pineta Monumentale: “Rinascita di Fregene”

Contestata l’ubicazione del bagno pubblico e il progetto di ristrutturazione della Pineta Fellini: “Uno sfregio alla monumentalità della Pineta”

Comunicato Stampa

“Sabato 8 agosto 2026, all’interno della Pineta Monumentale di Fregene – nell’Area dedicata a Papa Clemente IX° – si è dato il via alla “Rinascita di Fregene”, alla quale hanno partecipato oltre 200 persone. Un sit-in per contestare l’ubicazione di un bagno pubblico posizionato all’interno della Pineta Monumentale di Fregene – nell’Area Fellini – proprio all’angolo dell’ingresso principale!

Nonostante la giornata calda, i numerosi partecipanti hanno inteso manifestare la loro contrarietà non solo al manufatto, ma a tutto il progetto di ristrutturazione della Pineta Fellini, che comprende anche la realizzazione aggiuntiva di 2 nuovi parchi interni per bimbi, oltre agli arredi previsti.

I cittadini intervenuti al sit-in hanno manifestato la loro contrarietà sul posizionamento del manufatto bagno pubblico, definito dai più uno “sfregio” alla riconosciuta monumentalità della Pineta.

Inoltre, la realizzazione aggiuntiva dei 2 parchi per bimbi appare un ulteriore svilimento di tutta la Pineta, sia perché:

già esiste un parco per i bimbi – il Parco Esuperanzi – che si trova nelle immediate adiacenze, attraversata Via della Pineta di Fregene;

la zona non può essere considerata in sicurezza, sussistendo ancora numerosi alberi a rischio caduta che dovranno essere curati.

Nel sit-in di ieri la cittadinanza ha rappresentato – anche con una certa energia – il malessere che serpeggia tra la popolazione soprattutto per come viene trattata Fregene, diventata ormai una Cenerentola per il Comune di Fiumicino, anche per via delle opere non ancora portate a conclusione, oppure – ed il che è ancor più grave – neanche avviate, come – ad esempio, l’impianto antincendio in Pineta e le barriere soffolte nel lungo tratto di costa interessata al rialzo del livello delle acque del mare.

La mancanza di sicurezza nel territorio e sulle strade, in diverse vie la mancanza di illuminazione, il degrado del territorio, la carenza e l’abbandono delle piste ciclabili, sono emersi essere altri punti dolenti per questo territorio; oltre al complesso problema dei rifiuti abbandonati in ogni dove.

Nei 3 anni di governo della Giunta Baccini – e molti dei presenti lo hanno proprio sottolineato ieri – al di là delle tante promesse annunciate, Fregene risulta essere addirittura peggiorata: tant’è che continuano a chiudere molte attività commerciali, anche storiche; si aggiunga inoltre che quest’anno la stagione estiva non ha offerto a Fregene neanche spettacoli o manifestazioni di un qualche rilievo.

È inevitabile conseguenza – in questo contesto tutt’altro che favorevole – che Fregene chieda all’Amministrazione rispetto e maggiore attenzione, anche in ragione del suo glorioso passato, al fine di rendere il presente più accettabile per i suoi abitanti, ed anche più appetibile e dotato di idonei servizi per i numerosi turisti che la frequentano, principalmente in estate.”

Piero Strocchi, Presidente di “Autonomia da Fiumicino”