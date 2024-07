Fregene “Decoro e Ambiente” oggi l’incontro tra commercianti e l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa

In programma interventi per la riqualificazione, il decoro e la pulizia dell’intero quadrante

di Dario Nottola

Decoro ed Ambiente sono stati al centro, questa mattina, in Piazzetta a Fregene, di un incontro tra alcuni commercianti e l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa. Lo rende noto Tommaso Campennì, incaricato alle politiche giovanili del Comune di Fiumicino.

“Si è parlato delle installazioni di alcuni ecobox per fare in modo che la spazzatura venga stoccata in modo decoroso prima che venga ritirata dagli addetti della raccolta – spiega – ed ancora, del potenziamento dei cestini su Viale Nettuno, nel tratto compreso tra Via Porto Recanati e Via Viserba, della potatura e la vaccinazione del pino davanti al ristorante ‘L’Archetto’; infine, di un maggiore passaggio della spazzatrice con gli operatori, essendo la Piazzetta un punto molto frequentato da giovani e dalle famiglie in questo periodo”.

“Tali interventi sono volti alla riqualificazione, al decoro ed alla pulizia dell’intero quadrante a beneficio di tutti i cittadini, i commercianti, i giovani e villeggianti che frequentano il luogo. Gli interventi verranno programmati e seguiti nelle prossime settimane dagli uffici dell’Assessorato all’ambiente”, conclude.

All’incontr era presente, oltre all’Assessore Costa, anche l’Incaricato all’Ambiente, Emiliano Cogato.