Forze dell’Ordine e Polizia Locale in campo per un Week-End più sicuro

Baccini: “L’obiettivo è rassicurare la comunità con una presenza visibile, pronta ad intervenire in caso di necessità”

Per garantire un week-end sereno e sicuro a turisti e cittadini, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale sono stati presenti sul territorio, con un dispiegamento straordinario di risorse, per prevenire qualsiasi forma di disturbo o illegalità durante il fine settimana.

“Ringrazio il Prefetto, con il quale sono in stretto contatto, per le iniziative di sicurezza intraprese sul nostro territorio. Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale hanno operato in diverse aree del comune, con particolare attenzione alle zone ad alta affluenza turistica ed ai punti di maggiore criticità – ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno delle autorità – L’obiettivo non è solo prevenire reati e comportamenti antisociali, ma anche rassicurare la comunità con una presenza visibile e pronta ad intervenire in caso di necessità. La collaborazione tra le diverse forze di sicurezza è un esempio virtuoso di come unire le risorse per il bene comune ed elevare il livello di percezione di sicurezza tra residenti e turisti che, sempre in maggior numero, visitano la nostra città” ha concluso il primo cittadino