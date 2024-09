Focene, donna tenta il suicidio provando a gettarsi sotto le ruote di un trattore su Via Coccia di Morto

Salvata sul posto da una signora che ha prontamente chiamato i soccorsi

di Fernanda De Nitto

Questo pomeriggio una donna, probabilmente di origine brasiliane, ha tentato il suicidio dapprima tagliandosi le vene e ferendosi in diverse parti del corpo e poi provando a gettarsi in strada sotto le ruote di un trattore che stava percorrendo Via Coccia di Morto.

Da quanto si apprende, dalle testimonianze delle persone che sono intervenute per prime a salvare la donna, sembra che la stessa fosse fuggita dalle reiterate violenze del compagno e trovandosi per strada in uno stato confusionale, è rimasta dapprima ferma sul ciglio dell’arteria, a ridosso della carreggiata, e poi con l’avvicinarsi di una donna che ha chiesto informazioni sul suo stato di salute ha iniziato a ferirsi, probabilmente con dei rami trovati a terra.

La signora intervenuta per prima a salvare la donna, ha chiamato i soccorsi mentre altre persone hanno iniziato a fermarsi ed intervenire. Giunta sul posto la Polizia Locale, a seguito anche del trambusto che si era creato e della chiusura stradale che si era resa inevitabile dai testimoni presenti, ha provveduto a mettere in sicurezza la signora.

Subito dopo sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine che si stanno occupando del caso, raccogliendo la testimonianza della donna in stato evidente di shock. La signora è stata trasportata in ospedale per le necessarie cure dovute alle diverse ferite.

A quanto si apprende la vicenda purtroppo è legata a un triste e drammatico trascorso familiare fatto di violenze e paure e soprattutto di una infinita solitudine e disperazione.