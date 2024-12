Focene, 5 persone tratte in salvo dalla Guardia Costiera

Dopo ore di tempesta e mare agitato, l’intervento delle motovedette e un rimorchiatore ha evitato il peggio per i cinque occupanti di una barca in avaria.

Complicato salvataggio notturno a largo di Focene. Cinque persone, a bordo di un’imbarcazione a vela e motore in avaria e con blackout, sono state soccorse dalla Guardia Costiera a largo di Focene, sul litorale di Fiumicino. Alle 20:10 circa, al numero per le emergenze in mare 1530, è giunta una richiesta di assistenza da parte degli occupanti della barca, in balia di un vento molto teso, a circa mezzo miglio dalle scogliere di Focene e a 3 miglia a nord dal porto di Fiumicino. Durante la fase di approntamento della motovedetta CP 831 della Guardia Costiera di Fiumicino, subito allertata, la situazione meteorologica è peggiorata velocemente, tanto che la stessa unità si è trovata ad operare con un mare già diventato molto mosso, venti a 70 km/h, onde alte fino a 4 metri, un forte temporale e scarsa visibilità.

La motovedetta, giunta sull’imbarcazione, ha fornito assistenza per farla rientrare al porto di Fiumicino. Nel frattempo, dalla Sala operativa della Guardia Costiera di Roma è stato disposto l’invio urgente di un rimorchiatore a supporto, anche per cercare di creare una zona sicura in cui tentare un difficile trasbordo dall’imbarcazione alla motovedetta della Capitaneria. A causa delle condizioni meteorologiche e del mare, è stato constatato che non era possibile trasferire direttamente i 5 malcapitati sulla motovedetta, quindi si è tentato di mettere in mare delle zattere per sistemarli e successivamente issarli a bordo.

La motovedetta ha messo in acqua una prima zattera, ma le onde altissime l’hanno resa inutilizzabile. Dopo un ulteriore avvicinamento del rimorchiatore alle unità in operazioni, che ha fornito riparo, l’equipaggio della CP 831 è riuscito a far accostare una seconda zattera, sulla quale sono saliti tutti gli occupanti, poi issati a bordo del mezzo della Guardia Costiera. Le Sale operative della Guardia Costiera di Roma e Civitavecchia, avvisata la Centrale operativa nazionale, erano pronte a far intervenire l’elicottero del soccorso aero-marittimo di Pratica di Mare per un recupero dall’alto, ma alla fine non è stato necessario.

L’intervento, assai complesso, si è concluso durante la notte, con i mezzi impiegati che sono rientrati oltre la mezzanotte e mezza. L’imbarcazione ora si trova alla deriva ed è stato emesso un avviso urgente ai naviganti. “Questo soccorso ha evidenziato il grande coraggio e l’ottima preparazione nautica di tutti gli equipaggi coinvolti, che hanno letteralmente salvato la vita ai 5 occupanti dell’imbarcazione. Si raccomanda caldamente di non prendere il mare quando sono previste condizioni meteorologiche in peggioramento e di controllare sempre la perfetta efficienza di scafo, motore e dotazioni di bordo”, sottolinea la Capitaneria di Porto di Roma.