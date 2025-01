Flash mob “Se Fiumicino non legge più … leggi tu”

Di Genesio Pagliuca: “Un grande applauso all’associazione Laborastoria e alle altre realtà che si sono messe a disposizione”

“Voglio fare un grande applauso all’associazione Laborastoria e alle altre realtà che si sono messe a disposizione per il flash mob dedicato alla lettura, che si è svolto al mercato del sabato di Fiumicino, tra la Giornata Internazionale dell’Educazione, 24 gennaio, e la Giornata della Memoria, 27 gennaio” lo dichiara Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo Partito Democratico.

“È stata un’occasione unica a cui da uditore ho voluto partecipare – sottolinea – L’iniziativa ha posto al centro dell’attenzione la potenza della lettura per affrontare temi cruciali come Educazione e Memoria e per costruire un futuro di pace”.

“Ripartire dalla lettura, in una città che ha perso il titolo di ‘Città che Legge’, è un atto di coraggio e un invito a riscoprire il valore della cultura e delle storie che ci formano. Diventiamo tutti ‘Portatori sani di libri’ ” conclude Di Genesio Pagliuca