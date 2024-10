Fiumicino, venerdì 18 ottobre sospensione del flusso idrico su tutto il territorio

Alcune zone di Fregene in particolare potrebbero subire un abbassamento di pressione o mancanza d’acqua

Acea Ato2 comunica che venerdì 18 ottobre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, effettuerà una sospensione del flusso idrico per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Si potrebbero verificare mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione su tutto il territorio, in particolare a Fregene in via Marina Palmense, via Capanello, Via Tellaro e zone limitrofe.

Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità, Acea fa sapere che potrà essere richiesto un servizio di straordinario rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335