Fiumicino, ultimato il tracciato della strada di cantiere diretto alla “darsena dei pescherecci”

La ditta ora dovrà asfaltare un tratto per consentire il transito dei camion fino a viale della Pesca

di Umberto Serenelli

Finalmente ultimato il tracciato della strada di cantiere per i mezzi pesanti diretti alla costruzione della “darsena dei pescherecci” a Fiumicino.

Gli addetti dell’imprese Doronzo Infrastrutture S.r.l. e del Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l., vincitrici dell’appalto per costruire l’approdo alla foce del porto-canale, hanno spianato il tracciato terminale dietro al chiosco “Azùl” (ex Abbronzatissima) e si immette su viale della Pesca, all’altezza dell’incrocio con via Ippolito Salviani.

Con un rullo compressore compattato il materiale con cui creato il fondo e stabilita poi la larghezza della carreggiata. Manca ora la posa del tappetto di asfalto che interessa anche il tratto di arteria prima dell’isola ecologica della “Fiumicino ambiente”, in via Pesce Luna.

È dunque tornato il sorriso ai residenti su via Foce Micina, assediati da diversi mesi dal nutrito passaggio dei bisonti della strada diretti al nuovo approdo in via delle Carpe. Il transito dei mezzi pesanti adibiti al trasporto del pietrame, per realizzare i piazzali, ha provocato problemi al fondo della principale arteria diretta al mare e disagi alla viabilità locale. Nel giro di pochi giorni i camion dovrebbero cambiare “rotta” e imboccare la strada di cantiere da viale Coccia di Morto, asfaltata fino a via Pesce Luna e adeguatamente segnalata, per raggiungere il cantiere dove è in corso la costruzione della darsena.