Fiumicino, torna alla normalità la raccolta dei rifiuti alle isole ecologiche in spiaggia

A Ferragosto tante le difficoltà, compresa quella della vagliatura, a causa della presenza di tende sull’arenile

di Umberto Serenelli

È finalmente tornata alla normalità la raccolta dei rifiuti sull’arenile del lungomare della Salute a Fiumicino. Stamani, infatti, le isole ecologiche erano state sistemate e soprattutto sul marciapiede non erano presenti gli sgradevoli cumuli di sacchi. Come accaduto, nel Ferragosto dello scorso anno, anche quello appena trascorso ha messo in evidenza le solite grossolane carenze che non si riescono ad eliminare.

In giornate particolari, prima e dopo Ferragosto, le spiagge hanno bisogno di maggiori attenzioni e di un’organizzazione diversa della raccolta. Almeno entro le ore 7.30 i cestini delle isole vanno svuotati e al tempo stesso rimossi i cumuli di sacchi bianchi sul marciapiede della litorale: a Ferragosto il giro di raccolta degli addetti è finito alle ore 10.30 e il giorno successivo un’ora prima.

Non ci siamo con i tempi perché i “fagottari” romani diretti sull’arenile, hanno il coraggio di fare delle sgradite battute sulla presenza dei “mucchi” ai varchi. L’altra dolente nota è rappresentata dalla vagliatura che alcuni balneari ritengono “fatta con l’aratro” visto l’assenza, in alcuni tratti, del livellamento della sabbia. È anche vero che su diverse zone non è stato possibile farlo a causa della presenza di tendopoli che sono rimaste per ben due giorni sul posto senza che i tanto sbandierati controlli in spiaggia invitassero i “furbetti” a rimuoverle.

“È una vergogna vedere i gabbiani tranciare i sacchetti dell’isole e spalmare i rifiuti sull’arenile – dice il residente Pasquale Lemma, mentre passeggia lungo la litoranea – Questo accade perché la bonifica dei cestoni in spiaggia viene fatta troppo tardi e coincide con l’arrivo dei villeggianti diretti sulla battigia”.

Una parola di apprezzamento va invece alla “Fiumicino ambiente” la quale tiene pulito, con la presenza dei suoi operatori, sia il marciapiede che la pista ciclabile. In questa circostanza si può tranquillamente affermare che c’è stato un vero e proprio salto di qualità che rischia però di essere vanificato se la pulizia delle spiagge troppo spesso procede a singhiozzo.