Fiumicino, sistemazione delle banchine dei moli di ponente e levante

L’Autorità Portuale sollecitata dal Sindaco Baccini: “È indispensabile agire in tempi brevi”

di Fernanda De Nitto

Da diverso tempo le banchine di Fiumicino, molo di ponente e di levante, versano in una condizione di degrado palesemente visibile agli occhi dei cittadini e dei turisti, i quali quotidianamente transitano nei due lati del fiume Tevere, che storicamente divise Fiumicino da Isola Sacra.

Quella che dovrebbe essere una passeggiata turistica di particolare attratività si sta sempre più trasformando in un vero e proprio percorso ad ostacoli fatto di transenne, recinzioni, pericolosi tombini aperti e cantieri mai avviati o con lavori praticamente fermi da anni e mai concretamente iniziati.

Fiumicino, che oggi risulta essere una città particolarmente apprezzata e valutata positivamente da tantissimi turisti ma anche da residenti e cittadini dell’hinterland romano, meriterebbe un’attenzione maggiore da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, ente responsabile per la gestione e manutenzione dei suddetti luoghi.

Mentre procedono piuttosto speditamente i lavori per il porto commerciale, opera necessaria soprattutto per garantire la dovuta sicurezza di tutta la flotta peschereccia di Fiumicino, ciò che concerne la manutenzione delle aree adiacenti al cantiere non produce i risultati auspicati, lasciando la città priva di una passeggiata bordo fiume sicura, decorosa e protetta.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, interpellato relativamente a tale problematica ha dichiarato: “Abbiamo sollecitato l’Autorità Portuale affinché intervenga con urgenza per realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla necessaria messa in sicurezza dell’area. Interventi fondamentali per tutelare la sicurezza dei cittadini ed il decoro del territorio. È indispensabile che l’Autorità competente agisca in tempi brevi, rispondendo alle esigenze che abbiamo già chiaramente espresso”.

Alla luce delle sollecitazioni, ribadite anche dal Primo Cittadino, si auspica un intervento fattivo, in tempi brevi, al fine di permettere a cittadini e turisti di godere appieno del paesaggio ameno che Fiumicino con la sua passeggiata bordo fiume ci dona, con i suoi tramonti suggestivi e la sua naturale bellezza.