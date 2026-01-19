Fiumicino: scatta la bonifica della Darsena portuale

L’intervento disposto dall’Autorità Portuale

Sarà effettuata giovedì prossimo, secondo quanto si è appreso questa mattina, la bonifica di rifiuti e detriti che, di recente, hanno riempito sempre di più la Darsena portuale di Fiumicino. A creare la situazione, già segnalata una settimana fa dal nostro notiziario e poi da tanti cittadini, la recente forte mareggiata ma soprattutto quanto trascina alla foce, a più riprese, il canale navigabile.

Il quadro, per il gioco delle correnti interne, è peggiorato progressivamente: il manto di rifiuti, tronchi, canne, plastiche, recipienti, ecc., s’incastra tra le tante imbarcazioni da diporto ormeggiate, ed ora congestiona, in particolare, la sezione davanti la sede del Circolo Velico e quella centrale.

Pertanto, l’intervento di pulizia superficiale dello specchio acqueo, su disposizione dell’Autorità Portuale, è programmato per giovedì 22 gennaio. Dovranno essere spostate alcune barche e poi domani e dopodomani è previsto vento che darebbe problemi per il “ragno”, il macchinario che verrà utilizzato per tirare su in banchina il materiale.