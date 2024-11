Fiumicino, rogo in una casa in via Costalunga, 67enne in ospedale

Le fiamme divampate da una stufa a gas nella camera da letto dell’abitazione Ieri sera, i Carabinieri della locale Stazione di Fiumicino, e i Vigili del Fuoco, sono intervenuti in via Costalunga per la segnalazione di un incendio in una abitazione pervenuta al 112. Le fiamme, divampate da una stufa a gas situata nella camera da letto, sono state domate, ma lo stabile è stato dichiarato inagibile. Il proprietario della casa, un uomo di 67 anni, è stato trasportato, a scopo precauzionale, presso l’ospedale “Sant’Eugenio” di Roma per l’inalazione del fumo.