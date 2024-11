Fiumicino, ripuliti i tratti di spiaggia davanti piazzale Molinari

Ringraziamo l’amministrazione comunale e la Fiumicino Ambiente per l’intervento

Sono stati ripuliti i tratti di spiaggia dinanzi piazzale Molinari, a Fiumicino, colpiti dall’inciviltà di chi aveva lasciato tanti segni di bivacchi, con rifiuti, e fuochi d’artificio. Con due articoli avevamo segnalato la situazione (articolo1 e articolo2).

Ringraziamo l’amministrazione comunale e la Fiumicino Ambiente per l’intervento, sperando che non si debba di nuovo fare i conti, a breve, con i lasciti di chi non rispetta l’ambiente e non ha cuore il nostro bel territorio.

Auspichiamo e ribadiamo, che le azioni preventive di controllo siano più incisive, seppure nella complessità di un territorio così vasto. Per quanto riguarda i contenitori vuoti dei fuochi d’artificio è necessaria una speciale procedura per lo smaltimento.