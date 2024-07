Fiumicino, rifiuti abbandonati su via Fiumara: l’appello dell’Assessore Stefano Costa

“Invito tutti gli incivili a riflettere sulle regole elementari di convivenza e rispetto dell’ambiente”

di Matteo Fasano

Sono all’ordine del giorno notizie di abbandono dei rifiuti lungo le strade, dove i soliti “furbetti” preferiscono lasciare la spazzatura dove capita, anziché cimentarsi nella raccolta differenziata porta a porta. Le segnalazioni arrivate in redazione sono molte e i punti critici sono ormai più che noti. Questa volta una nuova discarica abusiva è stata scovata nel centro della città, accanto al recinto della vecchia centrale elettrica, lungo via Fiumara, la strada che collega via del Faro con via di Villa Guglielmi.

“Sistematicamente scoviamo discariche abusive a cielo aperto e le saniamo con ordini di servizio che esulano dall’appalto regolare con l’azienda che gestisce il servizio. Tali ordini di servizio, per l’inciviltà di alcuni, rischiano di far aumentare la Tari per tutti i cittadini” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

“Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà ricadono sull’intera collettività. Noi non arretreremo di un passo per contrastare gli incivili che deturpano il nostro territorio e per scovare i responsabili, per questo è necessario che tutti i cittadini diventino dei ‘controllori ambientali’, evitando di girarci dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo“ ha concluso l’Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino