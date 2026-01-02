Fiumicino, rifiuti abbandonati a Passo della Sentinella

Segnalata una nuova area con presenza di rifiuti: cresce l’attenzione su controlli e interventi di bonifica

di Matteo Fasano

È stata segnalata una nuova presenza di rifiuti abbandonati nell’area di Passo della Sentinella, nel territorio comunale di Fiumicino. Si tratta di un’area in cui, purtroppo, nel tempo si sono già verificati episodi simili, che continuano a destare preoccupazione tra residenti e frequentatori della zona.

Nel sito sono stati rinvenuti diversi tipi di rifiuti, lasciati senza controllo, una situazione che può comportare criticità sia dal punto di vista ambientale sia per la salute pubblica. La presenza di questi materiali, se non rimossa tempestivamente, rischia infatti di compromettere il decoro e la sicurezza dell’area.

Passo della Sentinella è un territorio che necessita di attenzione costante. Negli anni, l’accumulo ciclico di rifiuti ha evidenziato la difficoltà di garantire una tutela continuativa e interventi risolutivi. Una condizione nota, che richiede un impegno condiviso tra cittadini e istituzioni.

Diventa quindi importante rafforzare le attività di controllo, programmare interventi di bonifica più rapidi e promuovere azioni di prevenzione e sensibilizzazione. L’obiettivo dovrebbe essere quello di restituire dignità a un’area che merita di essere protetta e valorizzata, nell’interesse dell’ambiente e della comunità locale.