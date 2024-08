Fiumicino, proseguono black out elettrici improvvisi in alcune aree del territorio comunale

Colpito il quadrante compreso tra via Coni Zugna, via Trincea delle Frasche, via Passo Buole, via Valderoa e zona Madonnella

Uno stillicidio ormai. Proseguono, da giorni, dei black out elettrici improvvisi in alcune aree del territorio comunale di Fiumicino. Dopo che, nelle passate giornate, le interruzioni avevano penalizzato a più riprese la zona centrale di Fregene, compresi via Castellammare e un tratto di lungomare, tra ieri sera e questa mattina è stata di nuovo l’area di Isola Sacra, già interessata dai distacchi, ad essere colpita.

In particolare, residenti lamentano gli inconvenienti nell’esteso quadrante compreso tra via Coni Zugna, via Trincea delle Frasche, via Passo Buole, via Valderoa e nella zona della Madonnella.

I cittadini, con molte segnalazioni sui social sui black out, chiedono alle Autorità ed enti competenti un intervento affinchè siano contenuti i disagi, per i rischi anche che possono derivare per impianti elettronici ed elettrodomestici.