Fiumicino piange la scomparsa della Dottoressa Oriana Scatolini

Anche il Sindaco Baccini, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, ha rivolto un sentito messaggio di cordoglio sui social.

Fiumicino piange la scomparsa di una delle sue figure più amate e rispettate, un vero punto di riferimento per numerose famiglie della città. La Dottoressa Oriana Scatolini, medico e storica direttrice del Laboratorio di Analisi Cliniche, è venuta a mancare lasciando un vuoto profondo nella comunità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra i cittadini, che in queste ore stanno esprimendo sui social il loro cordoglio e i loro pensieri affettuosi per una professionista che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. I funerali si terranno sabato 16 novembre alle ore 12.00, presso la parrocchia Stella Maris di Fiumicino. Lo ha comunicato con un commuovente post sui social Anna Chiara Giordani, docente e scrittrice, figlia della dottoressa Scatolini.

Anche il Sindaco Mario Baccini, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha voluto rivolgere un sentito messaggio di cordoglio. “La Dottoressa Oriana Scatolini lascia un vuoto nella sanità locale e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Nota per la dedizione e passione con cui ha svolto la sua attività, ha contribuito in modo significativo alla storia e al benessere sanitario della nostra comunità. La sua dedizione ai pazienti, l’impegno a favore della salute dei più piccoli e la lunga carriera, rappresentano un esempio straordinario per l’intera comunità. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e il nostro affetto”

Anche i gruppi di opposizione, in una nota congiunta, hanno dichiarato: “Oggi ci ha lasciati la cara Dottoressa Oriana Scatolini, una perdita che rappresenta una vera tragedia non solo per Fiumicino, ma per l’intero territorio comunale. Sono stati molti i bambini e, ancor di più, le famiglie che ha seguito, rassicurato e sostenuto con la sua presenza costante e premurosa. Ci uniamo al dolore di tutta la sua famiglia, alla quale porgiamo le nostre sentite condoglianze. Con l’auspicio che il suo esempio di dedizione, servizio al prossimo e solidarietà vera, possa ispirare tutti coloro che ne seguiranno le orme.”

La Dottoressa Scatolini, che ha iniziato la sua carriera come medico volontario presso l’Università di Roma nel centro oncologico diretto dal Prof. Castelli, è stata anche medico di base fino al 1977. In seguito ha ricoperto il ruolo di Direttrice del Laboratorio di Analisi Cliniche di Fiumicino, dove ha svolto un lavoro fondamentale per la salute della popolazione locale. Con la sua competenza e la sua umanità, è diventata negli anni un punto di riferimento per moltissime famiglie. Una donna che con il suo lavoro e la sua dedizione ha contribuito a fare di Fiumicino un luogo migliore.