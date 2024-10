Fiumicino, perfezionati i servizi per il trasporto pubblico e scolastico

Istituita anche la nuova linea 5 bis di collegamento tra Parco Leonardo ed il X Municipio che fermerà anche all’Istituto Paolo Baffi

“Abbiamo intensificato i servizi per il trasporto pubblico e scolastico – dichiara l’Assessore al TPL, Angelo Caroccia.

“Le linee 1 e 2, del TPS, sono state rafforzate in concomitanza con gli orari d’ingresso e di uscita degli studenti; così come la linea 5 e la linea 14 di collegamento con Aranova. Per quanto riguarda la linea 14, in base alla conformità ed alla larghezza delle strade, verranno impiegati dei bus di dimensioni ridotte per permettere il passaggio dei mezzi”, spiega l’Assessore.

“Con l’uscita simultanea di circa 1700 studenti nel plesso di Maccarese, si è resa necessaria l’introduzione temporanea di linee urbane meno congestionate, in attesa degli orari definitivi che coincideranno con la regolarizzazione del servizio di trasporto. È stata inoltre istituita la nuova linea 5 bis di collegamento tra Parco Leonardo ed il X Municipio che fermerà anche all’Istituto Paolo Baffi.” conclude l’Assessore Caroccia, sottolineando che, rispetto allo scorso anno scolastico, le iscrizioni agli istituti superiori di Ostia sono aumentate di circa 200 studenti, dato ha reso necessari gli interventi messi in atto per garantire l’efficienza del servizio.