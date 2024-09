Fiumicino, nella notte auto in fiamme su via Porto Romano

La vettura completamente distrutta ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamenti

di Fernanda De Nitto

Fiamme nella notte a Fiumicino. In Via Porto Romano è andata a fuoco un’automobile parcheggiata nei pressi di diverse abitazioni.

Ad intervenire prontamente la squadra 13 A dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Ostia Lido, che hanno provveduto a domare l’incendio.

La vettura completamente distrutta ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamenti. L’incendio ha interessato anche la cabina elettrica presente nella zona, per cui sono intervenuti i tecnici, avvisati dai Vigili del Fuoco, al fine di consentire il corretto funzionamento dell’elettricità nell’area interessata.