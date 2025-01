Fiumicino, martedì 28 l’ultimo saluto a Patrizia Di Girolamo, vicecomandante della Polizia Locale

La città, ancora una volta, come avvenuto negli ultimi mesi, colpita nel dolore, martedì 28 gennaio darà l’ultimo saluto alla vicecomandante della Polizia Locale di Fiumicino, Patrizia Di Girolamo, scomparsa ieri notte, improvvisamente, all’età di 65 anni. La camera ardente sarà allestita nell’Aula Consiliare del Comune a partire dalle 9.30. Alle 12 in programma il funerale nella Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, in via Torre Clementina.

Di Girolamo ricopriva anche il ruolo di Responsabile del reparto Anti Violenza di genere ed era stata molto attiva anche nella protezione civile come responsabile. Centinaia le attestazioni, sui social e non, di cordoglio nella cittadinanza che la ricorda per la sua professionalità ed umanità. Anche il Consiglio di Amministrazione, la direzione e tutto il personale della Fiumicino Tributi piange la scomparsa di Patrizia Di Girolamo e si “stringe attorno alla sua famiglia e agli amici per il grave lutto che li ha colpiti”. “Patrizia, nei tanti anni di collaborazione con la società nel comparto che riguarda il Codice della strada, è sempre stata una persona seria, attenta, disponibile e affidabile. La Fiumicino Tributi, il Corpo di Polizia Locale e tutta la Città di Fiumicino, perdono un grande punto di riferimento che ha sempre svolto il suo compito con grande dedizione e spirito di servizio”, è evidenziato.