Scritto da Fiumicino Online - martedì, 13 Gennaio 2026

Fiumicino, lavori di potatura in via dei Nocchieri

Modifiche temporanee alla viabilità a partire da mercoledì 14 gennaio

Per consentire lo svolgimento dei lavori di potatura e rimozione delle ramaglie, sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria in Via dei Nocchieri, a Isola Sacra, a partire da mercoledì 14 gennaio 2026 e fino al termine degli interventi. Le modifiche saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:30.

Nel dettaglio:
• istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul lato sinistro di Via dei Nocchieri, nel tratto compreso tra Via delle Meduse e Via Formoso, in prossimità delle alberature di leccio;
• apposizione di idonei cartelli di preavviso dei lavori e del limite di velocità a 30 km/h;
• apposizione di idonei cartelli di divieto di sosta e di fermata sul tratto di strada interessato dai lavori.

