Fiumicino, iniziati questa mattina gli interventi di ristrutturazione del tratto interdetto della banchina sud

La ditta che sta operando, per conto dell’Autorità Portuale, sta rimuovendo i cigli deteriorati

Strenna natalizia per il porto canale di Fiumicino: sono scattati questa mattina, infatti, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza del tratto di banchina sud, accanto alla passerella pedonale, rimasto interdetto, per inagibilità, al transito ed all’ormeggio dal 9 febbraio scorso. La ditta che sta operando, per conto dell’Autorità Portuale, sta rimuovendo i cigli deteriorati dal moto ondoso del Tevere e che poi verranno sostituiti.

Per ragioni di sicurezza, la Capitaneria di porto di Roma, con un’Ordinanza, a febbraio, aveva interdetto l’ormeggio e l’accesso di persone e mezzi in tale tratto , compreso tra le bitte 37s e 36s a valle della passerella pedonale e dinanzi al civico 75 di viale Traiano.

“In tale tratto – rendeva noto l’Ordinanza – è stato accertato un cedimento strutturale del piano di calpestio e delle strutture delle banchine esposte al moto ondoso; si evince lo stato di pericolosità dovuto al progressivo aggravarsi dello stato di deterioramento”.

Di conseguenza la Capitaneria ha ritenuto “necessario adottare provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità, nelle more degli interventi di messa in sicurezza del tratto di banchina”.