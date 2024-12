Fiumicino, inaugurato questa mattina il nuovo Punto INPS

Sarà operativo il martedì e il giovedì, all’interno della sede comunale

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo Punto Inps sul territorio di Fiumicino. Sarà operativo all’interno della sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, come luogo di riferimento e presidio di servizi essenziali per l’intera comunità territoriale.

All’inaugurazione hanno partecipato il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, la Direttrice del Coordinamento Metropolitano di Roma INPS, Nunzia Minerva e la neo Direttrice della Filiale Metropolitana Roma Eur INPS, Valeria Barbara Fabriano.

L’ufficio, presente al piano terra della sede comunale, sarà aperto due volte a settimana, il martedì e il giovedì, con orario 9.00-13.00 e sarà riservato a tutti i residenti del Comune di Fiumicino.

I servizi di prima accoglienza destinati agli utenti riguarderanno, in particolare, il supporto per l’invio di domande, informazioni sullo stato delle pratiche, la stampa del cedolino della pensione, il rilascio di estratti contributivi non certificativi e la registrazione della delega d’identità digitale.

“Una città che cresce necessità di essere sempre più vicina ai cittadini e alle loro esigenze, anche burocratiche e amministrative – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Questo sportello consentirà agli utenti, in particolare a quelli appartenenti alle fasce fragili della popolazione del territorio, di avere risposte concrete rispetto a tutte le questioni riguardanti pratiche burocratiche relative all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che ringraziamo per la collaborazione accordata con la nostra Amministrazione, nata al fine di incentivare ogni iniziativa utile a fornire assistenza concreta alla cittadinanza”.

La collaborazione con l’Inps è stata sancita attraverso la firma di un Protocollo d’Intesa, volto a regolare il nuovo sportello, firmato dal primo cittadino e da Valeria Fabriano, Direttrice della Filiale INPS Metropolitana Roma-Eur, che come amministrazione gestirà e coordinerà gli uffici presenti su Fiumicino già da domani mattina.

“L’apertura del punto INPS su Fiumicino è stata particolarmente voluta dal Sindaco Mario Baccini, che con la sua pregressa esperienza, in qualità di Ministro della Funzione Pubblica ha saputo far tesoro della collaborazione instaurata con l’ente, dimostrando un’attenzione capillare nei confronti dei cittadini ed alle loro esigenze legate, in particolare, alla pubblica amministrazione – ha affermato il Ministro Paolo Zangrillo, che ha aggiunto – Momenti come quelli di oggi sono testimonianza di un impegno costante destinato, dall’inizio del mio mandato, a ridurre la distanza tra pubblica amministrazione e cittadini. Il Punto Inps del territorio di Fiumicino consentirà, infatti, di aiutare e sostenere gli utenti nell’attuale processo di trasformazione ed evoluzione che coinvolge anche tutti gli enti pubblici statali e soprattutto quelli territoriali. Un momento importante che permette al Comune di accorciare le distanze con i suoi cittadini, in un continuo ed essenziale rapporto di dialogo” ha concluso il Ministro Zangrillo

(foto Umberto Serenelli)