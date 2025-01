Fiumicino in lutto, morta vice Comandante Polizia Locale

Baccini “Patrizia Di Girolamo donna di grande valore”

di Dario Nottola

Un nuovo lutto, improvviso, per la città di Fiumicino: è scomparsa la scorsa notte, all’età di 65 anni, Patrizia Di Girolamo, vice Comandante della Polizia Locale e Responsabile del reparto Anti violenza di Genere.

L’amministrazione comunale ricorda con “profondo rispetto e gratitudine Patrizia Di Girolamo che ha dedicato più di 30 anni della sua vita al servizio della comunità, distinguendosi per il suo impegno, la sua professionalità ed umanità”.

Dal 1985 ha ricoperto diversi ruoli, tra cui anche quello di Comandante della Polizia Locale. “La sua capacità di essere severa ma giusta l’ha resa un punto di riferimento per i colleghi e per i cittadini, che hanno sempre potuto contare sulla sua dedizione al servizio pubblico. Oltre al suo impegno nella Polizia Locale, Patrizia è sempre stata attiva anche nella Protezione Civile, come Responsabile, mettendo a disposizione la sua esperienza in momenti di emergenza”, è evidenziato.

“Patrizia è stata una donna di grande valore, che ha sempre messo al primo posto la sicurezza e il benessere dei cittadini di Fiumicino. A nome della città e di tutto il Corpo di Polizia Locale, porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, al marito ed ai suoi cari”, le parole del Sindaco Mario Baccini dopo aver appreso la triste notizia.

Anche la Misericordia di Fiumicino ha rivolto un pensiero a Patrizia Di Girolamo, prendendo uno spunto da una foto dove lei e’ ritratta sul luogo dove, nel novembre scorso, crollò una villetta a Tragliatella: “Ci piace pensarti così mentre guardi il tuo infinito, mentre parli ai nostri ragazzi severa ma giusta; ci piace pensarti che ti allontani da noi con il sorriso… ci piace pensarti con tutto l’affetto che hai avuto per noi. La Misericordia tutta piange con immenso dolore Patrizia Di Girolamo. Ci stringiamo a Glauco ed all’intera famiglia del Corpo di Polizia Locale Di Fiumicino. A te il nostro immenso abbraccio: in paradiso ti accolgano gli Angeli”, si legge in un post.

Negli ultimi mesi la Città ha visto una serie di lutti che hanno colpito figure, pubbliche e non, assai conosciute ed attive sul territorio: dall’ex vice comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Francesco Romanelli, alla storica pediatra Oriana Scatolini, ai pescatori Massimo e Claudio Di Biase, fino all’ex agente della polizia locale, Filippo Cristian Colacicco, ed all’ex Assessora alle Politiche sociali e Presidente della Leg.Arco Fiumicino, Alessandra Colonna.