Fiumicino, grande successo per l’evento “AltroNatale”: liberati anche due esemplari di Gheppi curati dal Crfs Lipu Roma

“Un momento di riflessione e responsabilità verso l’ambiente e gli esseri viventi”

di Dario Nottola

Mattinata emozionante a Fiumicino nel neo riqualificato Parco della Liburna, in via del Faro, durante la prima edizione della Festa dell’associazionismo Eco-Equo e Solidale, “AltroNatale“: liberati due esemplari di Gheppi curati dal Crfs Lipu Roma. Presente l’Assessore per la Tutela degli Animali del Comune Fiumicino, Monica Picca, insieme a molti cittadini attratti dall’iniziativa, organizzata da Aps Saifo, in collaborazione con la Lipu Delegazione Ostia litorale Romano, che nel Parco realizzerà la prima Casa delle farfalle ed un “hotel” per i piccoli uccelli, e patrocinata dal Comune di Fiumicino.

“È stata una grande emozione assistere alla liberazione dei bellissimi rapaci, simbolo di rinascita e di speranza. Un’iniziativa che ci ricorda l’importanza di vivere il Natale non solo come una festa consumistica, ma anche come un momento di riflessione e responsabilità verso l’ambiente e gli esseri viventi. Il lavoro di associazioni come la Lipu e Saifo è fondamentale per sensibilizzare la comunità e i più piccoli soprattutto, sull’importanza della biodiversità e del benessere animale. La nostra amministrazione continuerà a supportare e promuovere attività che mettano al centro questi valori, incoraggiando tutti i cittadini a fare scelte più consapevoli e rispettose per il nostro territorio e il nostro pianeta”, ha sottolineato Picca. La Festa vede una domenica pre Natalizia con attività, giochi, laboratori didattici, rievocazioni dell’antica Roma e mostre fotografiche nel Parco, trasformato in un palcoscenico natalizio con al centro solidarietà, sostenibilità e rispetto per l’ambiente, con l’obiettivo di essere “un’occasione per riflettere insieme su un Natale diverso, lontano dalle logiche del consumismo e rispettoso di ogni essere vivente”, ha sottolineato Massimo Bianchi, Presidente di Saifo.

L’associazione ha, infatti, preso in carico un anno fa il parco su via del Faro e si sta impegnando per la conservazione e il completamento della nave romana, a grandezza naturale, la Liburna romana. Accanto alla Mostra Fotografica “2770° Natale di Roma”, in scena le esibizioni dal vivo dei maestri d’ascia “Faber Navalis”, dei marinai storici “Classiari”, dei “Pretoriani” e di altre figure epiche dell’antica Roma.

“Che giornata splendida! Nonostante un po’ di pioggia e freddo, la giornata è stata un vero successo! Tantissime persone hanno partecipato e animato il nostro evento pre-natalizio. I bambini si sono divertiti con l’allenamento di rugby, mentre tante associazioni hanno colto l’occasione per fare rete e presentare le loro attività. Un momento emozionante è stato la liberazione di due gheppi da parte di Lipu, dopo il loro percorso di riabilitazione. Più di 100 persone hanno visitato Liburna, scoprendo la sua storia e lasciandosi ispirare da questo straordinario progetto culturale. Una giornata che ha lasciato un’impronta speciale nella comunità locale, mostrando il valore della collaborazione e della cultura. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, le associazioni e i visitatori che hanno reso possibile questa giornata memorabile! A breve sarà online la galleria fotografica dell’evento, insieme a una serie di piccoli reportage sulle attività che hanno animato questa giornata speciale”, si legge in una nota sulla pagina Facebook di SAIFO.