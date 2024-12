Fiumicino, gli appuntamenti dal 26 dicembre al 6 gennaio su tutto il territorio

La lista di tutti eventi natalizi del Comune di Fiumicino

Fiumicino, Isola Sacra e Focene

Pro Loco di Fiumicino: sino al 7 gennaio, presso la Corte di Villa Guglielmi, sarà possibile visitare la mostra “La Natività nell’Arte Italiana“. Un’altra interessante iniziativa lanciata dalla Pro Loco è “Libri Al Buio“, dove alcuni testi saranno disponibili per tutto il periodo natalizio presso la sede in Piazza Grassi.

Domenica 5 gennaio la Pro Loco propone la GITA IN BARCA sul Tevere con la BEFANA. Sotto lo slogan “Lungo il fiume, sull’acqua” ci si potrà imbarcare, alle 14.30, sul battello vicino al Ponte 2 Giugno. Insieme alle sorprese di Babbo Natale ci sarà la narrazione di fiabe a cura della Biblioteca Matrioska di Fiumicino. Prenotazione obbligatoria al 0665047520 o al 3293682161 o ad info@prolocofiumicino.it . “Quest’anno Babbo Natale e la Befana viaggiano anche in battello! Invitiamo i nostri piccoli concittadini a prendere parte a questa curiosa gita. Oltre ai tradizionali personaggi del periodo natalizio, che incontreranno i partecipanti regalando caramelle e cioccolatini, grazie alla collaborazione con la Libreria Matrioska, ci sarà la possibilità di ascoltare la lettura di alcune favole, il tutto navigando sul Tevere intorno Isola Sacra. Il battello ha i posti limitati e occorre quindi prenotarsi ai contatti indicati nella locandina. Ai bambini fino a 10 anni compiuti, al termine della navigazione sarà regalato un libro di favole”, rende noto la Pro Loco. Ed ancora, domenica 29 dicembre una visita guidata alla Necropoli di Isola Sacra alle ore 10. Evento con prenotazione obbligatoria. Il 6 gennaio, dalle 10 alle 19, la Pro Loco, in via Torre Clementina ed in piazza Grassi, mette in scena la tradizionale “Festa della Befana di Fiumicino 2025” con tanta animazione ed abbinata ad un mercatino.

Ad Isola Sacra, nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza il 30 dicembre, alle 21, ci sarà il Concerto natalizio dei Cori parrocchiali.

Domenica 5 gennaio, Agro Isola Sacra, alle 16, in piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, proporrà la tradizionale rappresentazione della Befana Isolana con la degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino. In via Redipuglia 45, sempre Agro Isola Sacra presenta il Presepe Isolano fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50. Rimarrà esposto sino alla Befana.

Fregene e Maccarese

Al Museo del Saxofono, in via del Molini, a Maccarese, ultimo concerto dell’anno: domenica 29 dicembre, alle 18.30, si terrà un evento musicale con un protagonista d’eccezione, Mikhail Kazakov, uno dei più giovani e talentuosi saxofonisti russi, accompagnato dalla pianista Alisa Meltser.

La Maccarese Spa aspetta i bambini al Castello San Giorgio il 4 gennaio, alle 17: in programma la Festa “Aspettando la Befana“. In attesa del suo arrivo della Vecchina, che donerà dolci e calze, ci saranno giochi giganti e dolci sorprese accoglieranno i bambini nei giardini del Castello. Per info 337 1175780

La Pro Loco Fregene-Maccarese concluderà i suoi appuntamenti il 5 gennaio alla Parrocchia di Sant’Antonio a Maccarese con l’ormai tradizionale e consueto falò della befana.

Il 6 gennaio “Arriva la Befana!” al Parco Avventura di Fregene, dalle 11 alle 15. Prenotazione obbligatoria.

Tragliata, Tragliatella, Torrimpietra, Granaretto, Palidoro, Aranova e Testa di Lepre

Giovedì 26 dicembre a Testa di Lepre, presso la Chiesa San Pietro Apostolo, dalle 17 alle 19, la Pro Loco mette in scena la seconda edizione del Presepe Vivente “La Nascita di Gesù” con il coro dei bambini della scuola Alessandra D’Angelo. Ci saranno nuovi figuranti, anche dalla vicina Aranova, con banchi didattici, usi e costumi sulle tavole del XII secolo, arcaio, e falegnameria d’ epoca, fabbro, locanda, frutteria, vinaio, panificatore con forno in mattoni, cartomante ed il vasaio didattico.

Sabato 28 dicembre, alle 18, nella parrocchia Signora di Fatima ad Aranova, il Comune di Fiumicino propone “Natale in Musica – Gospel” con la regia di Marcello Cirillo e la Direzione musicale di Demo Morselli

Pro Loco Testa di Lepre APS: a Tragliata, Sabato 28 dicembre, presso la sala del Borgo di Del Gallo, alle 16, canti di Natale e coro Gospel

Il 28 dicembre, a Torrimpietra, rappresentazione vivente della “Natività“, alle 16, con musiche e canti dal vivo, presso la chiesa di S. Antonio Abate.

Mercoledì 1° gennaio 2025, alle 17, Concerto di Capodanno del Nord, presso la Chiesa San Pietro Apostolo a Testa di Lepre.

Il 2025 inizierà con un Concerto di Capodanno anche nel Museo del Saxofono di Maccarese alle 17 del 1° gennaio ed il 5 gennaio, presso i locali della Pro Loco, alle 16, la recita dei bambini dal titolo “La Pelliccia, storie di Natale“.

Lunedi 6 gennaio, dalle 15, in scena la 14ma edizione della Befana di “Crescere Insieme”, presso il C.C. La Tartaruga ad Aranova. La Vecchina distribuirà le calze a tutti i bambini.

Lunedì 6 gennaio alle 17, il Presepe Vivente “L’arrivo dei Re Magi“, presso la Chiesa San Pietro Apostolo a Testa di Lepre e falò della Befana nel giardino della parrocchia.

Il 6 gennaio, alle 15, in Piazza dei tipografi, a Torrimpietra, è previsto l’arrivo della Befana mentre alle 16 si concluderanno i festeggiamenti della Pro Loco con la rappresentazione vivente della “Natività e i Re Magi” che avrà luogo nello spazio esterno della Chiesa di S. Antonio Abate.

Solidarietà

Tra le iniziative di solidarietà, spicca, su iniziativa de L’Arcobaleno di Ale Asd, la raccolta di giocattoli nuovi per i bambini ricoverati al Bambino Gesù di Roma, bambini soprattutto di lunga degenza. La consegna sarà effettuata nei giorni prima del Natale e durante tutte le feste fino ad arrivare alla Befana. I regali possono anche essere incartati, ricordando di scrivere l’età e se sono destinati a bambine o bambini.

Già aperto, poi, il Mercatino degli affari solidali organizzato dall’Associazione Acis ODV presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in Piazzale Molinari. L’Associazione Acis, attiva nel territorio locale da oltre trentasette anni nei settori del volontariato, carità e cultura, ha organizzato la X edizione dell’iniziativa benefica “Un Natale di Cuore“. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino. Il Mercatino sarà aperto per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al giorno dell’Epifania. All’interno dei locali della Stazione Marittima, di Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, è stato allestito un mercatino nel quale si potranno trovare tantissimi giocattoli, oggettistica, bigiotteria, abbigliamento invernale e moltissime altre idee regalo per le festività, tutto rigorosamente nuovo. Per i fine settimana è prevista animazione e giochi tipici delle festività, con la presenza di Babbo Natale e una speciale cassetta postale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine. L’iniziativa benefica è dedicata al sostegno delle opere di carità e volontario promosse quotidianamente dell’Associazione Acis ODV e per il supporto di iniziative solidali realizzate da Associazioni locali. Nel contesto dell’evento saranno organizzate rassegne cinematografiche e cineforum a cura della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino