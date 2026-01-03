Fiumicino, feste, presepi e concerti su tutto il territorio per l’Epifania

Quattro giorni di eventi tra tradizione, spettacoli e iniziative per i più piccoli

di Dario Nottola

Meteo permettendo, da domani al 6 gennaio tanti gli appuntamenti dedicati a famiglie e bambini per l’Epifania sul territorio comunale di Fiumicino, tra feste, presepi viventi e concerti, con in campo Comune, Pro Loco, associazioni e parrocchie.

La Maccarese Spa ha in cartellone domani l’appuntamento tradizionale della grande festa per bambini e famiglie, con la Befana che farà un primo “scalo tecnico” al Castello San Giorgio, alle 17.

In via Redipuglia, su iniziativa di Agro di Isola Sacra, è visitabile il maxi Presepe Isolano, fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50 e che rimarrà esposto fino alla Befana. Il 5 gennaio, alle 16.30, in piazza dei Bonificatori di Isola Sacra andrà in scena la tradizione con la “Befana Isolana”: in programma il falò e la degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino.

Sempre il 5, a Maccarese, tornerà alle 18, presso la parrocchia di Sant’Antonio da Padova, il tradizionale “Gran Falò della Befana”, con la festa per i bambini, gastronomia con panini con salsicce e porchetta, dolci e bibite, e il rito del rogo della “vecchina” secondo le tradizioni contadine. L’evento sarà preceduto, alle 17, dalla Santa Messa.

Ed ancora il 5, alle 16, “Renne, elfi… e calze bucate!”: con la Biblioteca dei Piccoli letture ad alta voce a tema natalizio e sull’Epifania, con merenda finale, per grandi e piccini, presso la Pro Loco di Torrimpietra, in via Francesco Marcolini 26.

La parrocchia Santa Maria della Divina Provvidenza, all’Isola Sacra, ha in agenda il Concerto dell’Epifania del coro Tiber (ex Alitalia) martedì 6 gennaio, alle 19, dopo la Messa.

Per la 27ª edizione della Festa della Befana di Fiumicino, l’appuntamento è il 6 gennaio in piazza G.B. Grassi. Un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino e patrocinata dal Comune di Fiumicino.

A partire dalle 15 è previsto un ricco programma di intrattenimento con animazione, giochi, balli, teatro dei burattini, caccia al tesoro e tante altre attività dedicate ai più piccoli, in attesa dell’arrivo della Befana, che distribuirà dolcetti e caramelle. La giornata di festa sarà accompagnata dal mercatino artigianale in via Torre Clementina, dalle 10 alle 18. Dalle 11 alle 14, lungo il Borgo Valadier, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli e via Orbetello, si esibiranno artisti di strada e giocolieri.

Il 6, dalle 10 alle 14, ad Isola Sacra, in via Coni Zugna 56F, ci sarà la Festa della Befana di Insieme con i disabili ODV. Calzette saranno donate ai bimbi mentre giochi a premi saranno animati dai volontari dell’associazione Fiumara Service.

Ancora il 6, dalle 15, ad Aranova sarà di scena la 15ª edizione della Festa della Befana di Crescere Insieme: appuntamento in via Michele Rosi con la vecchina che distribuirà dolci e caramelle ai bambini. Spettacolo e animazione con il Mago Willy.

A Fregene la Festa della Befana il 6 gennaio sarà proposta da Vivere Fiumicino Fregene, dalle 14.30 su viale della Pineta, con l’arrivo dei Re Magi, animazioni, giochi, tombolata, musica, balli, ecc.

Festa della Befana il 6, dalle 15, anche al Centro Anziani Salvo D’Acquisto in via Serrenti 95 a Passoscuro: un sacco pieno di calze, grazie alla Pro Loco, è pronto per donare dolcezza ai bambini.

La Pro Loco di Testa di Lepre organizza il 6 gennaio l’ultima rappresentazione del Presepe Vivente con l’arrivo dei Re Magi.

La Pro Loco Torre in Pietra proporrà il 6 gennaio, alle 14.30, a Torrimpietra, in via Francesco Marcolini, alla chiesa di Sant’Antonio Abate, la festa per l’arrivo della Befana e alle 16 la rappresentazione del Presepe Vivente con l’arrivo dei Re Magi.

Nella corte della settecentesca Villa Guglielmi ad Isola Sacra prosegue l’avventura del Villaggio di Natale patrocinata dall’amministrazione comunale.

Il cuore dell’iniziativa è la Sfera Geodetica di Babbo Natale, una struttura sostenibile che ospita la casa più amata dai bambini. Intorno si possono visitare altre sfere a tema natalizio, piene di sorprese, attività da esplorare, luci e colori. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19, con spettacoli, artisti di strada, mercatini, laboratori creativi, truccabimbi, magie, illusionismo e tante altre attività curate da folletti e animatori professionisti. Le attività si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica 4 gennaio e martedì 6 gennaio.

Fino al 18 gennaio, presso piazzale Enrico Molinari – Stazione Marittima, l’Associazione Socio Culturale Isola Sacra, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza “Un Natale di Cuore”, un mercatino natalizio solidale accompagnato da numerose attività dedicate a bambini, famiglie e adulti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le opere di carità portate avanti da ACIS ODV e di supportare progetti solidali promossi da associazioni locali, con particolare attenzione alle realtà impegnate nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità.



Il mercatino sarà aperto al pubblico tutti i giorni e durante i fine settimana ospiterà momenti di animazione per i più piccoli, con giochi, attività ludiche e la presenza di Babbo Natale e della Befana, pronti a distribuire dolcetti ai bambini. Sono inoltre previste attività aggregative e ricreative per tutte le età, per vivere insieme un periodo di festa all’insegna della partecipazione e della solidarietà.

Al Parco Da Vinci, sino al 6 gennaio, “Laboratori della Befana”: pennelli, acquerelli e piccoli ritagli di stoffa permettono ai bimbi di creare il proprio ritratto personalizzato della Befana. Con l’aiuto degli elfi realizzano anche piccole scope portafortuna; il Meet & Greet con Bo & Bobo, le amatissime mascotte di Boing (3 gennaio), l’incontro con il Cantastorie il giorno dopo. I saluti della Befana, tra giochi e sorprese il 6 gennaio, chiuderanno settimane di intensa festa.