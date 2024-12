Fiumicino, dall’11 al 13 dicembre disciplina di traffico provvisoria per lavori di potatura

Le strade interessate sono: Via della Muratella, Via Michele Rosi, Viale Nettuno, Via della Chiesa del Crocifisso, Via Formoso e Via del Serbatoio

A seguito di un sopralluogo dell’Area Tutela Ambientale si è preso atto che alcune alberature, appartenente al patrimonio arboreo comunale necessitano di interventi di potatura e deceppatura.

Per l’esecuzione dei lavori, data l’ubicazione delle piante, si rende necessario occupare parte della carreggiata ed istituire apposita DTP, come riportato:

– Dalle ore 7 alle 17, dall’11 al 13 dicembre e comunque fino a fine lavori: Istituzione del senso unico alternato con divieto di sosta e fermata e rimozione forzata nei tratti interessati dai lavori di Via della Muratella, Via Michele Rosi, Viale Nettuno, Via della Chiesa del Crocifisso, Via Formoso, Via del Serbatoio.

– Istituzione del divieto di sosta e fermata e rimozione forzata nei tratti interessati dai lavori e nelle aree di parcheggio di Piazza Domenica Santarelli.