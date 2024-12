Fiumicino, blitz della Guardia Costiera nei pressi del porto, sequestati 85 kg di lumache di mare

Scattato il sequestro ed elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro

Nell’ambito dei periodici controlli nei pressi del porto canale i militari della Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, hanno fermato 2 furgoni frigo adibiti al trasporto di prodotti ittici.

All’interno dei furgoni trovate 4 ceste di lumachine di mare per un totale di 85 chili di prodotto completamente privo della tracciabilità, destinato a ristoranti etnici per pietanze particolarmente prelibate e ricercate.

Elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro per violazione dell’art. 58 c.1 Reg. CE 1224/2009 e dell’art. 10 c.1 Dlgs 4/2012. Scattato quindi il sequestro e successivo rigetto in mare delle lumachine ancora vive che hanno fatto quindi ritorno al loro habitat.