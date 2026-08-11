Fiumicino, attivato il Nucleo Decoro

Monitoraggio del territorio, rimozione dei rifiuti abbandonati e cura del verde: il servizio sarà attivo fino al 30 settembre

di Fernanda De Nitto

È stato attivato, in via sperimentale ed urgente, il “Nucleo Decoro del Comune di Fiumicino”, dedicato al monitoraggio continuo del territorio, alla bonifica dei siti contaminati, alla cura del verde e del patrimonio comunale e al coordinamento con le autorità in ipotesi di rifiuti pericolosi, nonché alla tempestiva rimozione dei rifiuti abbandonati.

L’Amministrazione Comunale, visto l’imponente e fisiologico incremento della popolazione residente temporanea e dei flussi turistici durante la stagione estiva, ha incentivato con tale servizio supplementare l’attuazione di misure di salvaguardia del territorio.

Il presidio, attivo e costante, promosso mediante un’azione coordinata tra le diverse strutture comunali competenti, si focalizzerà in particolare sulle località balneari, le spiagge, i lungomari, i nodi del trasporto pubblico, i parcheggi, i parchi pubblici, le piste ciclabili e le aree con maggiore densità turistica e residenziale, specialmente nei fine settimana e nei festivi.

Nello specifico, le attività del Nucleo Decoro sono iniziate lo scorso 8 agosto, per terminare il prossimo 30 settembre. Tale progetto pilota è destinato a contrastare la recrudescenza dei fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti in tutto il territorio, intervenendo massimamente sul decoro urbano, l’igiene pubblica e soprattutto la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza e la qualità dell’offerta turistica della Città.

“Come Amministrazione abbiamo sempre ritenuto fondamentale la tutela e la cura del decoro urbano quale interesse pubblico primario ed inderogabile, inteso non soltanto come mera pulizia del suolo, ma quale elemento fondante del benessere collettivo, della convivenza civile, dell’identità culturale e dello sviluppo economico sostenibile del territorio – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, che aggiunge –. Infatti, il decoro urbano rappresenta il presupposto indispensabile per la salvaguardia dell’ambiente, della salute pubblica e della sicurezza urbana, che se lesa genera un danno immediato all’immagine della Città sia da un punto di vista turistico che paesaggistico. Ringrazio il Sindaco Baccini, il Segretario Generale, le dirigenze e tutto il personale dipendente afferente alle Aree Ambiente, Lavori Pubblici, Polizia Locale, Bilancio e Patrimonio ed Edilizia che si stanno adoperando affinché il progetto dia i migliori risultati in termini di prevenzione e tutela ambientale. Nella lotta al decoro sono coinvolti tutti i comuni che quotidianamente devono far fronte alle problematiche relative all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Solo attraverso una sensibilizzazione consapevole che coinvolga tutti i cittadini, congiuntamente agli amministratori, possiamo riuscire a incentivare comportamenti adeguati e civili” – ha concluso l’Assessore Costa.