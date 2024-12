Fiumicino: approvato il Bilancio 2025/2027 con progetti per Sostenibilità e Innovazione

Manutenzione strade, illuminazione pubblica, riqualificazione dei parchi, potenziamento raccolta differenziata e promozione utilizzo energie rinnovabili

È stato approvato in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2025/2027, uno dei documenti più importanti per l’amministrazione e per la crescita della cittá e il Sindaco, Mario Baccini, ha ricordato in aula come questo non rappresenti solo un atto contabile, ma soprattutto un piano strategico, volto a realizzare gli obiettivi e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini di Fiumicino.

“Il Bilancio di Previsione è il documento principe di ogni amministrazione, fondamentale per il futuro della nostra comunità – ha sottolineato Baccini – Abbiamo lavorato per tutelare l’equilibrio tra il mantenimento dei servizi essenziali e l’avvio di progetti ambiziosi, senza mai perdere di vista le reali necessità dei cittadini”.

Il Primo Cittadino ha sottolineato che tra le priorità del bilancio ci sono interventi concreti per il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, come la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, la riqualificazione dei parchi, il potenziamento della raccolta differenziata e la promozione all’utilizzo di energie rinnovabili.

“Il nostro obiettivo è migliorare la qualità degli spazi che viviamo ogni giorno – rimarca il Primo Cittadino – perché una città curata e bella, è una città che trasmette fiducia e sicurezza. Il Bilancio prevede inoltre risorse importanti per le categorie più vulnerabili: anziani, giovani e famiglie in difficoltà. Tra gli interventi previsti, il miglioramento dei servizi essenziali come asili nido, trasporto scolastico e assistenza per le persone fragili. Stiamo inoltre destinando fondi significativi alla protezione civile. Abbiamo infatti scelto di organizzare una Protezione Civile comunale, oltre alle associazioni che già operano sul territorio, che vedrà impiegato personale comunale”.

Il Sindaco ha inoltre rimarcato che Fiumicino è una città in forte crescita e il bilancio tiene conto di questo potenziale, investendo strategicamente in settori chiave come l’economia, l’agricoltura, il turismo e le imprese.

“Sosterremo le aziende locali e abbiamo previsto agevolazioni per le attività in difficoltà e incentivi per chi investe nella sostenibilità e nell’innovazione. Conosciamo la vulnerabilità delle nostre terre e siamo determinati a rafforzare la resilienza ai rischi idrogeologici e climatici attraverso l’impiego di opere idrauliche, destinate alla prevenzione dei rischi naturali”.

“Vogliamo che i cittadini siano protagonisti del nostro cammino – afferma Baccini – continueremo a promuovere assemblee pubbliche e strumenti di confronto per raccogliere proposte e monitorare insieme l’avanzamento dei progetti. Lavoreremo con responsabilità e ambizione, per fare di Fiumicino una città all’altezza dei sogni di chi la vive“.

Il Bilancio di Previsione 2025/2027 è stato approvato con il consenso della maggioranza, tra la soddisfazione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, degli assessori e dei consiglieri, che hanno tutti riconosciuto il valore di un documento strategico per il futuro della città.