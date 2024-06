Fiumicino, approvata variante del Piano Urbano dei Parcheggi

Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato la variante del Piano Urbano dei Parcheggi, a seguito degli studi e delle valutazioni condotte dall’Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana. Si è reso necessario aggiornare il piano di localizzazione delle aree a parcheggio tariffato per supportare la viabilità e migliorare gli standard urbanistici del territorio. La revisione del piano, attraverso elaborati tecnici, ha ottenuto parere favorevole durante la Commissione Lavori Pubblici nella seduta del 30 maggio 2024. Sono stati introdotti un totale di 5018 parcheggi a sosta tariffata e 4239 parcheggi gratuiti, distribuiti su 7 località del territorio.

“L’incremento demografico degli ultimi dieci anni ed i flussi di veicoli provenienti dalle città verso le nostre località balneari, hanno causato notevoli disagi alla mobilità, soprattutto durante la stagione estiva e nel weekend. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario predisporre ulteriori aree a sosta tariffata e non”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. “Abbiamo infatti individuato aree destinate al parcheggio pubblico, già di proprietà del Comune, per aumentare il numero dei parcheggi secondo le percentuali e gli standard definiti dal Codice della Strada. È essenziale garantire una distribuzione equa e funzionale delle aree di sosta per soddisfare le esigenze di residenti e visitatori”, ha concluso l’Assessore.

Nuova distribuzione dei parcheggi:

Isola Sacra

990 Parcheggi a sosta tariffata

1492 Parcheggi gratuiti

36 Stalli per motocicli

108 Parcheggi per diversamente abili

108 Stalli per carico/scarico merci

Fiumicino

292 Parcheggi a sosta tariffata

1063 Parcheggi gratuiti

8 Stalli per motocicli

71 Parcheggi per diversamente abili

71 Stalli per carico/scarico merci

Focene

308 Parcheggi gratuiti

16 Parcheggi per diversamente abili

16 Stalli per carico/scarico merci

Fregene

1040 Parcheggi a sosta tariffata

666 Parcheggi gratuiti

63 Parcheggi per diversamente abili

63 Stalli per carico/scarico merci

Maccarese

1850 Parcheggi a sosta tariffata

21 Parcheggi gratuiti

81 Parcheggi per diversamente abili

81 Stalli per carico/scarico merci

Passoscuro

179 Parcheggi gratuiti

8 Parcheggi per diversamente abili

8 Stalli per carico/scarico merci

Parco Leonardo