Fiumicino, a fine ottobre via ai lavori di ristrutturazione dello stadio “Vincenzo Cetorelli”

Riguarderanno il campo da calcio e la pista d’atletica oltre che le tribune

di Umberto Serenelli

Entro la fine mese è prevista l’apertura del cantiere per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dello stadio “Vincenzo Cetorelli” di Fiumicino. Interdetto da diversi anni al calcio, lo stadio di via Coni Zugna è frequentato dagli iscritti alla società Atletica Villa Guglielmi che utilizzano la pista attorno all’abbandonato rettangolo verde.

L’appalto del progetto esecutivo e svolgimento lavori è stato vinto dalla società “3Di Spa” con un ribasso d’asta del 33% su un importo di 2,6 milioni di euro. Riguarda la prima tranche delle strutture per la pratica del calcio e dell’atletica, con l’abbattimento di barriere architettoniche per consentire l’accesso a soggetti con disabilità. Per le operazioni di maquillage, l’amministrazione potrà contare sul contributo di un milione del Pnnr, mentre il resto dei soldi graverà sul bilancio del Comune costiero.

La programmazione non si ferma qui perché nel 2025 è stata messa in cantiere anche la ristrutturazione del circolo bocciofilo “Lido del Faro”, con la sostituzione della copertura in eternit dei 4 campi, e dell’area dove opera l’Accademia del pattinaggio che si affaccia su via Giuseppe Fontana. Entrambe sorgono nel parco Cetorelli e per eseguire i lavori si renderà necessario uno stanziamento di un milione di euro.

Riflettori puntati sullo stadio al cui elaborato sono state apportate diverse modifiche in base ai pareri tecnici di vari Enti tra cui la Fidal e il Coni. “Alla fine di ottobre infatti prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo, progettato per garantire piena accessibilità anche alle persone con disabilità, con particolare attenzione agli atleti paralimpici – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati – Questo progetto rappresenta un importante passo verso l’inclusione nello sport e nella comunità. Desidero ringraziare gli uffici dei Lavori pubblici per l’efficienza e la professionalità dimostrate nella pianificazione e gestione dell’opera“.

L’erba sintetica del rettangolo di gioco per il calcio sarà sostituita e il campo omologato in funzione delle direttive della Lega nazionale dilettanti. La stessa cosa per la pista che circonda il manto erboso che sarà lunga 400 metri. Verranno sostituite le torri faro, per le partite in notturna e i meeting di atletica, in base alle vigenti normative. Previsto il potenziamento dell’impianto per l’atletica con zone per il lancio del peso, il salto in alto e le pedane per quello in lungo. Nel piano delle ristrutturazioni rientra anche la tribuna e l’edificio adibito a spogliatoi con ambienti muniti dei servizi.