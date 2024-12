Fiumicino, 50 studenti dell’istituto “Colonna” di Roma e Anzio a scuola nella Capitaneria di Porto

Il comandante Silvestro Girgenti: “I futuri diplomati potranno fare utili esperienze”

di Umberto Serenelli

Presso l’istituto tecnico “Marcantonio Colonna” è stata firmata ieri mattina la convenzione tra la Dirigente scolastica, la dottoressa Barbara Durante, e il Capitano di vascello Silvestro Girgenti. Stiamo parlando della storica collaborazione, per l’anno scolastico 2024-2025, di tirocinio formativo nell’ambito di un percorso di orientamento professionale che avrà come protagonisti gli studenti.

Un modello già sperimentato con successo e che ogni anno raccoglie le simpatie di 50 giovani i quali frequentano i plessi di Roma e Anzio e sono prossimi alla conclusione del loro ciclo di studi. L’obiettivo dell’accordo è far conoscere e capire dal vivo, stando a stretto contatto con gli operatori della Guardia Costiera, come vengono erogati i servizi sul territorio e le funzioni istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

“Lo scopo della convenzione è fornire la possibilità ai diplomandi del ‘Colonna’ di approcciarsi alle professioni del mare, nelle quattro settimane tra dicembre e gennaio di permanenza in Capitaneria – precisa il comandante Girgenti – Ciò con la conoscenza delle attività svolte nella nostra sede di viale Traiano in materia di soccorso marittimo, di sicurezza della navigazione, portuale ed ambientale, di gestione del demanio marittimo, della pesca, dei titoli professionali marittimi, del diporto nautico”.

Questa esperienza sarà molto utile agli studenti per comprendere quale sia il percorso che conduce allo svolgimento delle professioni sia in un variegato ambito lavorativo civile che militare. Si tratta, dunque, del primo assaggio di quello che sarà l’esperienza di un vero e proprio “tirocinio” in Capitaneria. A tal proposito gli studenti hanno avuto l’opportunità di seguire i filmati istituzionali proiettati durante l’incontro e le testimonianze fornite direttamente, al termine della sigla dell’accordo, dallo stesso comandante Girgenti e dallo staff al seguito.

“La dottoressa Durante – ci confida il Comandante – ha espresso viva soddisfazione per l’inizio di questo percorso che si colloca pienamente nel solco di un approccio didattico adeguato e orientato ad un mercato del lavoro, quello marittimo e portuale in continua evoluzione ed a proiezione internazionale. Buon vento allora ai nostri studenti per la loro successiva navigazione“.