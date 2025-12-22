Festività natalizie: servizio TPL rimodulato secondo le modalità già adottate negli anni precedenti

Assicurata la continuità dei collegamenti ritenuti strategici

L’Assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, comunica che, in concomitanza con la chiusura degli istituti scolastici, nel periodo compreso dal 22 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 inclusi, il servizio di Trasporto Pubblico Locale sarà rimodulato secondo le modalità già adottate negli anni precedenti.

In particolare, il servizio sarà svolto come segue:

– Per l’intero periodo: applicazione del servizio del sabato, ad eccezione delle Domeniche e dei giorni festivi, per i quali resterà in vigore il servizio festivo;

– 24 dicembre e 31 dicembre: termine anticipato del servizio con ultima corsa in partenza entro le ore 18:30;

– 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio: servizio garantito dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 fino al termine del servizio.

“Pur in un contesto di riduzione del servizio legata alla sospensione delle attività scolastiche è stata assicurata la continuità dei collegamenti ritenuti strategici – dichiara l’Assessore ai Trasporti Angelo Caroccia – In particolare, le linee 1 e 2 manterranno le corse dedicate ai centri commerciali, mentre la linea 8 diretta verso l’Aeroporto ‘Leonardo da Vinci’, conserverà i propri orari a supporto dei lavoratori aeroportuali e dei flussi turistici, garantendo così un servizio essenziale anche durante il periodo delle festività”.

Il Comune invita i cittadini a consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti e per i dettagli sugli orari delle singole linee.