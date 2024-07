Emergenze in mare: Il Sindaco Baccini si unisce al cordoglio ed invita alla massima prudenza

“È essenziale informarsi preventivamente sulle condizioni del tempo ed assicurarsi di avere tutte le dotazioni di sicurezza necessarie”

Nella giornata di ieri, sul litorale di Fiumicino si sono verificate numerose emergenze in mare che hanno richiesto l’intervento tempestivo della Guardia Costiera e degli altri operatori di salvataggio.

“Ho appreso con profondo dispiacere che due delle emergenze riscontrate ieri sulla nostra costa hanno avuto un tragico epilogo, nonostante gli sforzi di soccorso da parte del personale del 118 e di tutti gli operatori di salvataggio. Il mio pensiero e quello di tutta la comunità di Fiumicino, va ai familiari dei subacquei, ai quali porgo le più sentite condoglianze e mi stringo con affetto. – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Durante la domenica altre segnalazioni, fortunatamente risolte senza ulteriori incidenti gravi, hanno richiesto l’intervento della Guardia Costiera.”

“Invito pertanto tutti i nostri cittadini ed i turisti che in questi giorni affollano le nostre spiagge a prestare la massima attenzione quando si trovano in mare. Le condizioni meteomarine possono cambiare rapidamente, rendendo pericolose anche le attività più comuni. È essenziale informarsi preventivamente sulle condizioni del tempo ed assicurarsi di avere tutte le dotazioni di sicurezza necessarie. Importante inoltre rispettare sempre i segnali di pericolosità, come le bandiere rosse, e non allontanarsi eccessivamente dalla riva. Ringrazio la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, le associazioni di salvataggio e tutto il personale degli stabilimenti balneari e dei circoli nautici per il loro instancabile impegno e la loro prontezza nel rispondere alle emergenze di ieri. La loro dedizione è fondamentale per la sicurezza del nostro litorale”, ha concluso il Primo Cittadino.