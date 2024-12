Emergenza Verde Pubblico, Di Genesio Pagliuca: “Necessaria Strategia Seria e Coordinata”

“Il territorio comunale è in gravi difficoltà a causa del deterioramento delle alberature”

La situazione delle alberature comunali di Fiumicino è ormai critica. Da anni, il territorio è stato colpito da diverse malattie che stanno danneggiando gravemente le piante. La cocciniglia tartaruga ha colpito i pini di Fregene e altre zone, causando danni irreparabili. Recentemente, nuove minacce si sono abbattute sul patrimonio arboreo, come il cerambice della quercia e la cocciniglia del leccio, malattia particolarmente aggressiva che ha provocato la morte di molte piante. A peggiorare la situazione, l’arrivo dello Xylosandrus compactus, un coleottero asiatica che attacca numerose essenze.

Di fronte a tale emergenza, il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca solleva la necessità di una strategia seria e coordinata da parte dell’Amministrazione comunale.

“Purtroppo, le azioni finora intraprese sono state scoordinate e inefficaci – rimarca – Gli interventi di endoterapia sui pini di Fregene, ad esempio, sono stati eseguiti fuori dal periodo ottimale, mentre le potature necessarie per i lecci e le querce non sono state realizzate con la dovuta attenzione. Anche gli abbattimenti, spesso fatti senza un piano preciso di sostituzione delle piante, non sembrano risolvere il problema”.

“Il recente abbattimento di pini secchi – aggiunge – in alcune zone, come Fregene e Torrimpietra, non è stato seguito da un piano di rimpiazzo adeguato, e le piantumazioni fatte in modo poco significativo, come nel caso del piccolo pino davanti alla chiesa di Fregene, non fanno che alimentare il malcontento e la frustrazione dei cittadini”.

“Un altro aspetto preoccupante riguarda la mancanza di un piano di reimpianto che tenga conto delle aree idonee a ospitare nuove essenze arboree. La situazione rischia di peggiorare se non si interverrà tempestivamente con una pianificazione mirata, che metta in campo soluzioni scientifiche basate sulle reali necessità del territorio. L’Amministrazione deve farsi carico di un piano strategico e coordinato che risponda in modo efficace all’emergenza verde, evitando azioni puramente simboliche che non fanno altro che sprecare risorse pubbliche senza risolvere i problemi” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca.