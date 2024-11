Emergenza maltempo: alberi caduti, chiusi parchi e cimiteri per il forte vento

Nuova giornata difficile per il maltempo sul territorio di Fiumicino, in particolare per la viabilità nella zona nord a causa della caduta di alberi. A due giorni di distanza dalla precedente, di nuovo sferzato da una forte mareggiata il litorale romano.

Onde di circa due metri stanno colpendo la costa tra Ostia, Fiumicino e gli arenili più a nord. Particolare preoccupazione in un tratto di Focene, dove l’acqua del mare, come avvenuto in passato, s’incunea fino a lambire le recinzioni di alcune abitazioni e circonda dei chioschi. Analoga preoccupazione tra i balneari, per via dell’erosione, sul tratto sud della costa di Fregene.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha emesso un’apposita Ordinanza per predisporre la chiusura, fino al termine dell’emergenza maltempo, dei parchi e dei cimiteri nella giornata di oggi a causa delle forti raffiche di vento, che hanno già costretto la Polizia locale e la Protezione civile Misericordia ad intervenire per la caduta di alberi, nella zona nord del Comune, in via Torre del Pagliaccetto, subito dopo il Castello di Torrimpietra, in Via Castel Campanile, ed in via Crescini ed in via Arturo Pompeati Luchini, ad Aranova. Di conseguenza si sono create difficoltà alla viabilità, specie proprio bella zona di Aranova. Già mercoledi scorso, sul territorio di Fiumicino, si era registrata, per il maltempo, la caduta di sette alberi e due pali telefonici.